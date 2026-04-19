SALERNO. MARILENA GAETA (FRATELLI D’ITALIA) APRE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE CON GHERARDO MARENGHI

Rilancio culturale della città di Salerno, stop alle Luci d’Artista ed un nuovo metodo di programmare l’accoglienza dei turisti: sono questi alcuni degli argomenti che l’Avvocato Marilena Gaeta, candidata al Consiglio Comunale di Salerno con la lista di Fratelli d’Italia, sta portando avanti in questa campagna elettorale. E lunedi’ 20 Aprile, a partire dalle 19:30, nei saloni del Polo Nautico di Salerno, l’avvocatro Gaeta in compagnia del candidato Sindaco Gherardo Marenghi, aprirà in maniera ufficiale la sua corsa verso Palazzo di Città, con un evento pubblico nel quale saranno affrontati i principali temi della campagna elettorale per le Comunali 2026.

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