PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO: “DA OGGI RIAPERTO A BUCCINO IL PONTE DI SAN CONO”

Dopo l’attesa e il lavoro costante, la Provincia restituisce finalmente alla cittadinanza un’infrastruttura vitale, simbolo di collegamento e ripartenza per tutta la Valle del Sele.

Gli interventi hanno riguardato la ricostruzione del muro di contenimento della spalla del ponte e il completo rifacimento del manto stradale.

​La cerimonia di riapertura si è svolta in un clima di grande partecipazione, alla presenza delle massime autorità comunali e provinciali che hanno seguito da vicino ogni fase del cantiere:

il Presidente f.f. della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, sottolinea l’impegno dell’Ente nel mettere in sicurezza il territorio, mentre il Consigliere Provinciale delegato alla Viabilità, Giuseppe Arena, ha ribadito l’importanza strategica di quest’opera per i collegamenti locali.

​Un ringraziamento va ai tecnici, alle maestranze e a tutti i cittadini di Buccino per la pazienza e la collaborazione. La riapertura del Ponte San Cono non è solo un “taglio del nastro”, ma la prova che quando le istituzioni lavorano in sinergia, i risultati arrivano.

​Buon viaggio a tutti su una strada più sicura e moderna!

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