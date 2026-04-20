SALERNO, COMUNALI 2026. ZAMBRANO RESTA IN CAMPO E SALZANO ATTACCA FORZA ITALIA

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Armando Zambrano conferma la sua presenza nella prossima campagna elettorale per le Comunali di Salerno: dopo l’addio di Forza Italia che, in blocco, ha aderito alla coalizione di Centro Destra, con la candidatura a Sindaco di Gherardo Marenghi, adesso ad attaccare il partito degli azzurri è Aniello Salzano, uno dei sostenitori di Zambrano.

La moltiplicazione delle liste civiche, cui ormai si assiste da tempo, è dovuta alla perdita di credibilità dei Partiti storici, ridotti sempre di più a Partiti padronali, nei quali non si discute, ma si obbedisce chinando il capo. L’ultimo esempio viene dalla Campania, dove
a poche ore dalla presentazione delle liste per le elezioni comunali si obbedisce al diktat piovuto dall’alto e un Partito, Forza Italia
, cambia improvvisamento schieramento, senza tenere in alcun conto il parere dei candidati e dei dirigenti locali. E degli elettori ? Chi se ne frega ! Del resto a scandalizzarsi di ciò che avviene nei Partiti e nelle stesse Istituzioni sono davvero in pochi. Basterebbe pensare a quanto accaduto appunto a Salerno, dove il Consiglio comunale è stato sciolto con 17 mesi  di anticipo, senza che si elevassero
molte voci di dissenso e di disapprovazione. Anche in questo caso la democrazia è stata violata, le regole violentate e le Istituzioni
messe letteralmente sotto ai piedi. A ribellarsi poche coscienze, nessuno è davvero insorto, nessuno che si sia appellato ai sacri
principi del rispetto del voto dei cittadini, mentre molti hanno fatto la figura dei pecoroni: non hanno neanche belato !

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