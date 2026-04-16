IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE MANFREDI RICEVE IL CONSOLE USA FLYNN

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

Il  Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha ricevuto, il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Terrence Flynn.

L’incontro si è svolto, stamani, nella Sede dell’assemblea legislativa campana, al Centro Direzionale di Napoli.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importante ricorrenza del 230esimo anniversario dell’istituzione del Consolato americano a Napoli, avvenuta il 16 dicembre 1796, che lo conferma come una delle sedi diplomatiche USA più antiche al mondo, ed è stata evidenziata l’importante azione messa in campo per rafforzare i rapporti economici, commerciali e diplomatici tra gli USA e il Sud Italia, nell’ambito degli storici rapporti di collaborazione tra Italia e Stati Uniti d’America, e delle prospettive di cooperazione in ambito commerciale, culturale e scientifico tra la Regione Campania e gli Stati Uniti.

Il Presidente Massimiliano Manfredi ha evidenziato che “l’anno in corso vedrà i nostri rispettivi Paesi celebrare ricorrenze molto importanti e significative: il 2 giugno prossimo, l’Italia celebrerà gli 80 anni dell’Assemblea Costituente italiana, eletta il 2 giugno 1946, che segnò la nascita della Repubblica e la stesura della Costituzione, fondata sui principi di democrazia e libertà. Il 4 luglio prossimo, gli Stati Uniti d’America celebreranno il 250° anniversario della firma della Dichiarazione d’Indipendenza, che segnò la nascita della nazione americana ed un traguardo storico di democrazia e libertà, principi e valori su cui si fondano entrambi i nostri Paesi e che rappresentano un immenso patrimonio per tutti i cittadini e le cittadine”.

“I legami tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America sono storici e radicati nel tempo e fondati su principi e valori comuni di libertà e democrazia” –  ha detto il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Terrence Flynn, che ha sottolineato: “la presenza del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli da 230 anni ne è la dimostrazione ed evidenzia la forte presenza di consolidate relazioni economiche, culturali e sociali. Basta pensare che sono quasi venti milioni gli americani che hanno origini italiane, particolarmente nel Sud Italia e, specificamente, a Napoli e in Campania. Su questi importanti presupposti, continueremo a collaborare, per costruire un futuro sempre più prospero per i nostri popoli, e a favorire investimenti reciproci tra la Campania e gli Stati Uniti d’America”.

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