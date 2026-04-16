SALERNO. GABRIELE CASABURI (FORZA SALERNO) INAUGURA IL SUO COMITATO ELETTORALE

L’appuntamento è per sabato 18 Aprile a Salerno, lungo Via dei Principati: Gabriele Casaburi, candidato con la lista Forza Salerno, a sostegno della candidatura a sindaco di Armando Zambrano, taglierà il nastro del suo comitato elettorale.

Sono felice di invitarti all’inaugurazione della mia sede elettorale, sarà un momento importante di incontro, confronto e condivisione.

Sabato 18 aprile Ore 18:00 Via Dei Principati, 79

Sarà l’occasione per conoscerci, parlare del futuro della nostra città e presentarti le idee e i progetti che porterò avanti come candidato al Consiglio Comunale di Salerno.

Partecipa al CAMBIAMENTO!

CuriamoSalerno insieme