ROBERTO VANNACCI (FUTURO NAZIONALE) IN CAMPANIA: PRIMA A NAPOLI, POI TAPPA A SALERNO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Mercoledi’ 22 aprile 2026 alle ore 12.30 il Gen. Roberto Vannacci inaugurerà la  sede del coordinamento regionale Campania di Futuro Nazionale  presso il Centro Direzionale Isola F10, alla presenza del coordinatore nazionale Massimiliano Simoni e Avv. Lello Di Capua – coordinatore comitati Napoli e dei referenti comitati costituiti nelle province campane.
In serata, alle ore 18,30, presso la Sala Convegni del Grand Hotel Salerno si terrà un incontro con sostenitori e simpatizzanti del territorio.
Interverranno: Sen. Franco Cardiello; Avv. Lello Di Capua; Dott. Massimiliano Simoni e concluderà il Gen. Roberto Vannacci.

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