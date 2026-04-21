ATTILIO PIERRO (FORZA ITALIA): “AGROPOLI ED IL CILENTO HANNO BISOGNO DI UN OSPEDALE”

Agropoli e il Cilento hanno bisogno del loro ospedale. La grande partecipazione dei cittadini dimostra quanto questo presidio sia fondamentale per la sicurezza e la tutela della salute del territorio.
Lo scrive il deputato di Forza Italia Attilio Pierro.
Oggi più che mai, alla luce dell’uscita dal piano di rientro sanitario e dal commissariamento, la Regione Campania non ha più alibi.
È il momento di agire.
Chiediamo con forza un intervento immediato per la riapertura dell’ospedale di Agropoli: una risposta concreta, attesa da anni, che non può più essere rinviata.
La salute dei cittadini viene prima di tutto.