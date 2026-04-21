PAGANI. FORZA ITALIA CONTRO I VERTICI DEL PARTITO: “CONFERMIAMO SOSTEGNO A D’ONOFRIO”

«Dopo un’attenta e approfondita riflessione, e a seguito di un confronto serio e responsabile con i dirigenti e i candidati della lista di Forza Italia, ritengo semplicemente impossibile immaginare cambi di posizione in corsa.

Le scelte politiche che abbiamo assunto non sono frutto di improvvisazione, ma il risultato di un percorso condiviso, costruito nel tempo, e ampiamente discusso sia con il segretario regionale sia con il segretario provinciale del partito. Si tratta di posizioni chiare, definite su temi concreti che riguardano il futuro della città di Pagani e il suo sviluppo amministrativo e politico. Lo scrive, in una nota, il Vice Segretario Provinciale di Forza Italia Pietro Sessa.



Non esiste alcun elemento, né alcun atto politico sopravvenuto, che possa giustificare oggi un riposizionamento. Cambiare linea in questa fase significherebbe tradire non solo un impegno politico, ma anche la credibilità e la coerenza che dobbiamo ai cittadini.

Per queste ragioni, confermo con determinazione che Forza Italia a Pagani, anche nel mio ruolo di vicesegretario provinciale, sosterrà convintamente la candidatura di D’Onofrio.

Sono altresì certo che, qualora si dovesse arrivare al turno di ballottaggio, le diverse esperienze del centrodestra sapranno ritrovarsi e convergere con senso di responsabilità, per costruire le condizioni di una vittoria che la città merita.

La coerenza non è rigidità, ma serietà. E oggi più che mai è ciò che serve alla politica.»