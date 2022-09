BATTIPAGLIA E MONTECORVINO ROVELLA, LE TAPPE DEL TOUR ELETTORALE DI FRATELLI D’ITALIA

Prima a Battipaglia con l’apertura della nuova sede del Comitato Cittadino del centro della Piana del Sele, poi a Montecorvino Rovella per un incontro pubblico nel corso del quale è stata annunciata anche l’adesione della consigliera comunale Marisa Stabile al partito di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia continua il suo tour elettorale in tutta la Provincia di Salerno con la squadra di candidati e di candidate che sta coprendo ogni angolo del territorio. Anche oggi, insieme, Edmondo Cirielli, capolista alla Camera dei Deputati, insieme ad Antonio Iannone, candidato al Collegio Uninominale per il Senato, ma anche i candidati alla Camera Nunzio Carpentieri e Luisa Maiuri. Intanto nel corso del fine settimana, all’interno della sede provinciale di Fratelli d’Italia a Via Roma, a Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione di tutti i candidati e le candidate, espressione del territorio, per l’appuntamento del prossimo 25 Settembre.

