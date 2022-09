BONAVITACOLA E DE LUCA (PD) A PARAPOTI: “UNA DISCARICA CHE E’ DIVENTATA UN PARCO”

“Questa discarica è il simbolo di una rivoluzione che è stata messa in atto nel Mezzogiorno.Quella discarica è diventata un parco verde ed una risorsa dove si investirà attraverso le energie rinnovabili ed il fotovoltaico. Parliamo di una discarica che conteneva due milioni di tonnellate di rifiuti e che è stata bonificata con un investimento di 7 milioni. È stata restituita alla comunità un’area completamente devastata ed è stata eliminata laprocedura di infrazione europea (200mila euro a semestre) perché la discarica non era a norma”.

A dirlo il parlamentare Piero De Luca, candidato alla Camera dei Deputati nella Circoscrizione Salerno-Avellino, che ha visitato questa mattina a Montecorvino Pugliano (Salerno), l’ex discarica di Parapoti.

“Questo – ha aggiunto De Luca – è il lavoro che noi ci candidiamo a portare avanti in tutto il Paese: riqualificare il

territorio e valorizzarlo. Il Pd è l’unica forza che ha tutelato il Mezzogiorno. Dall’altra parte sento solo promesse da parte di chi non ha fatto nulla per il territorio e che è stato completamente assente quando si è trattato di risolvere le problematiche. La nostra, invece, è una proposta di governo concreta”.