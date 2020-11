BATTIPAGLIA. FDI AVVIA RACCOLTA DI SMARTPHONE E TABLET PER DIDATTICA A DISTANZA

Questo l’appello della responsabile di Fratelli d’Italia Annalisa Spera per raccogliere tablet e smartphone da distribuire a chi ne ha bisogno.

“In questo periodo ognuno e’ chiamato a dare dimostrazioni concrete di vicinanza agli altri. Ma ci sono delle realtà sconosciute ai più e ignorate dalle istituzioni verso le quali non si può e non si deve girare la faccia. Una di questa e’ la modalità di insegnamento, la tanto decantata didattica a distanza, che rischia di ampliare le differenze

culturali e sociali delle nostre realtà. Come purtroppo per tante famiglie e’ difficile se non a volte impossibile mettere il “piatto a tavola” per quelle stesse famiglie e’ impossibile avere supporti elettronici per far seguire le lezioni a distanza ai propri figli.

Quello che c’è e purtroppo non si vede, o si ignora, e’ il numero sempre considerevole di bambini e giovani che non sono presenti alle lezioni on line non per il gusto di essere assenti: per queste persone noi di fratelli d’Italia abbiamo deciso di fare qualcosa. Da questa sera e fino a domenica saremo presenti nella nostra sede di via Roma per raccogliere tutti i devices inutilizzati (smartphone e tablet) che molti non usano.

Tanti hanno chiuso in un cassetto un cellulare o un tablet non usato, obsoleto, sostituito da uno nuovo che non serve: ma in questo momento quel supporto elettronico può essere utilissimo per una famiglia,

alleviando la frustrazione dei genitori di non potersi permettere un

acquisto. Portateceli oggi stesso: e’ una gara contro il tempo perché le

scuole sono chiuse già da due settimane e più e ci sono alunni che hanno

accumulato loro malgrado già dieci giorni di assenza. Le scuole hanno

fatto tutto quanto in loro potere per distribuire i supporti che

avevano: ora non ce ne sono più, e’ arrivato il momento di fare la

nostra parte. La raccolta parte stasera e fino a domenica, dalle 18,30

alle 20,30 vi aspettiamo in via Roma. Raccolto i supporti provvederemo a

rigenerarli e d’accordo con le scuole li distribuiremo a chi ne ha

bisogno. Aiutiamo Battipaglia.” La richiesta e’ ovviamente rivolta alla

consegna di devices funzionanti ma non utilizzati.