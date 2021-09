BATTIPAGLIA. TOFALO (M5S): “ISTIGAZIONE ALL’USO DI DROGA, VISCONTI RITIRI CANDIDATURA”

“È meglio che gli diamo una bustina di droga al ragazzo” ha detto Visconti, uomo di De Luca e candidato sindaco a Battipaglia parlando del Reddito di cittadinanza dinanzi a giovani studenti. “Parole gravissime e pericolose che stanno indignando tutti, inopportune per un candidato sindaco. Ci sono evidenti problemi nella classe dirigente del Pd salernitano”, spiega Tofalo. “Chiedo le immediate scuse del Pd nazionale e la ferma condanna a quanto accaduto. Visconti intanto ritiri la sua candidatura a sindaco. È l’atto più giusto da fare in questo momento”, conclude Tofalo.

