BCC MONTE PRUNO, ALBANESE E SESSA PREMIATI DA EUROPEAN SCHOOL OF BANKING MANAGEMENT

Come tutti gli anni la European School of Banking Management e la Scuola Italiana Antiriciclaggio, attribuiscono un premio alle aziende che nell’Anno Accademico precedente si siano impegnate nella Formazione specialistica in Antiriciclaggio puntando sulla crescita delle Competenze Certificate dei propri dipendenti e contribuendo in maniera indiretta a combattere il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Da quest’anno il premio ha cambiato nome e si chiamerà AML Training Award e sarà assegnato nel corso della Cerimonia.

La Bcc Monte Pruno è tra le realtà alle quali il Comitato Scientifico della European School of Banking Management e della Scuola Italiana Antiriciclaggio, assegnerà il prestigioso riconoscimento AML Training Award 2020.

Per aver coltivato con attenzione estrema il tema della formazione specialistica Antiriciclaggio e per essere un modello positivo per tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, sarà conferito a nome di European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio, al Direttore Michele Albanese di Bcc Monte Pruno il premio AML Training Award 2020.

Per il lavoro di pianificazione e programmazione svolto e l’impegno profuso nell’organizzazione della formazione specialistica e nell’aggiornamento del personale, invece, sarà conferito a nome di European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio, alla Dott.ssa Francesca Sessa il premio HR AML Award 2020.

La premiazione avverrà nel corso della Cerimonia di Inaugurazione del 25° A.A. 2021-2022 che avrà luogo il prossimo 18 novembre 2021 a Milano presso l’Hotel Lombardia, in occasione della quale si terrà una “Tavola rotonda” dal titolo: “Dai Pandora Papers alla VI Direttiva. Come sta cambiando il mondo dell’Antiriciclaggio in ambito domestico e internazionale”.