BCC MONTE PRUNO: PARTE L’INIZIATIVA SCUOLA A TASSO ZERO PER LE FAMIGLIE

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, ogni famiglia si trova a dover sostenere diverse spese indispensabili per permettere ai ragazzi di avere a disposizione tutto il necessario per affrontare la scuola.

Come già fatto in passato, la Banca Monte Pruno, anche considerando il particolare momento che tante famiglie stanno vivendo, ha messo in piedi un’iniziativa finalizzata a dare un po’ di ossigeno ai genitori che vedono l’avvio del nuovo anno come uno scoglio, a volte, purtroppo, insormontabile da superare.

“La Scuola a tasso zero” è un piano di supporto che intende finanziare le spese per tutto il materiale scolastico attraverso un finanziamento dove la Banca Monte Pruno rinuncia agli interessi previsti e a tutte le ulteriori spese connesse al prestito medesimo.

Potranno beneficiare dell’iniziativa i soci, figli dei soci e i clienti della Banca Monte Pruno per un importo massimo di euro 2.000, il quale dovrà essere adeguatamente documentato da giustificativi fiscali di spesa. Il finanziamento sarà valutato, ovviamente, seguendo le consuete regole alla base dell’erogazione del credito.

Rientrano tra le spese finanziabili:

acquisto di materiale scolastico vario (cartelle, astucci, ecc.);

libri scolastici;

tasse universitarie;

supporti informatici/digitali (pc, tablet, stampanti).

Tutte le informazioni necessarie potranno essere richieste all’Area Crediti oppure alle singole Filiali della Banca Monte Pruno che valuteranno, altresì, i requisiti ed il merito creditizio dei richiedenti.