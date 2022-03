BELLIZZI. ANGELO MADDALO: “STRUTTURE LUDICHE DEI QUARTIERI COMPLETAMENTE ABBANDONATE”

“Bivio Pratole, Borgonovo, quartiere “Parisi”, tante le zone oggetto di degrado ed incuria scrive in una nota il consigliere comunale di Bellizzi Angelo Maddalo dove “tanti parchi giochi versano in uno stato di abbandono e sono esposti a ripetuti atti di vandalismo, recinzioni distrutte, campi da calcetto impraticabili, erba alta e rifiuti vari.”

Una nuova denuncia da parte della opposizione al Comune di Bellizzi per sottolineare come “l’attuale amministrazione Volpe non sia capace di dare il giusto peso ai bisogni quotidiani dei cittadini” soprattutto, come evidenzia Angelo Maddalo “per poter usufruire degli spazi pubblici all’interno dei Parchi Comunali”.