BELLIZZI. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NICOLA PELLEGRINO LASCIA IL GRUPPO DI MIMMO VOLPE

Dopo un lungo lavoro portato avanti insieme e dopo le polemiche sorte negli ultimi anni, Nicola Pellegrino, Presidente del Consiglio Comunale di Bellizzi, eletto alle ultime elezioni comunali nella lista “Città Possibile”, la storica civica del Sindaco Mimmo Volpe, ha annunciato di abbandonare il movimento. Per farlo l’imprenditore del settore farmaceutico terrà, il prossimo 27 Aprile, a partire dalle 11:00, una conferenza stampa per illustrare i motivi che sono alla base della sua scelta. Da tempo, infatti, a Bellizzi, si parla con insistenza della possibilità che lo stesso Pellegrino possa scendere in campo, come candidato sindaco, alle prossime comunali in programma per la primavera del 2024.

