BERLUSCONI DAY A PAESTUM. OGGI A ROMA RIUNIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE TRE GIORNATE

Forza Italia riunisce i suoi vertici nazionali, oggi a Roma, per discutere dell’organizzazione e del programma del Berlusconi Day, l’evento in programma a Paestum dal 29 Settembre al 2 Ottobre. In attesa del ritorno del Ministro Antonio Tajani dal viaggio istituzionale in Cina, tutti i membri del Comitato Organizzativo negli ultimi giorni si sono dati molto da fare, in vista della scadenza della riunione di Roma che, a quanto si apprende, dovrebbe chiarire gli ultimi dubbi anche sulle presenze e sulle partecipazioni politiche ed istituzionali. Il primo nodo da sciogliere è quello della eventuale presenza della Famiglia Berlusconi che, almeno stando alle ultime notizie, pare non voler prendere parte in presenza all’evento di Paestum, limitandosi ad un messaggio da leggere nel corso della manifestazione. Poi, la questione Governo: chi dell’esecutivo Meloni, ovviamente in rappresentanza degli altri partiti, parteciperà alle giornate di Paestum per ricordare la figura del fondatore di Forza Italia ? Dalla riunione di oggi dovrebbero arrivare delle risposte. Forse, non definitive.

