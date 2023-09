GIOVANNI GUZZO, NUOVA RISPOSTA A IANNONE: “DA LUI NON LEZIONI MA SOLUZIONI”

“Avevo notato che il senatore Iannone non fosse più in Provincia, direi fortunatamente considerando ciò che hanno lasciato. I danni che hanno fatto li abbiamo toccati con mano ogni qualvolta siamo stati costretti ad approvare debiti fuori bilancio, che abbiamo ereditato.

Se ho tirato fuori l’argomento è perché mi sarebbe piaciuto sapere, e la mia era una domanda seria, che cosa ha fatto lui per contrastare lo spopolamento giovanile. Ha guidato la Provincia. In due anni quali strategie ha messo in campo? Avrebbe potuto cogliere l’occasione per dare “lezioni” e indicare la via e invece ha preferito replicare con l’ennesima dichiarazione folkloristica, come fa chi non ha argomenti ma cerca visibilità.”

Lo scrive il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.

Accetti anche lui un consiglio spassionato, non è necessario fare i tuttologi e parlare a caso su ogni notizia che ci passa sotto al naso. Da chi riveste il suo ruolo ci si aspetta che non si limiti a denunciare problemi ma che ci dica quali politiche stanno adottando per risolverli. Gliene suggerisco una su cui possono lavorare: la fiscalità di vantaggio potrebbe contribuire a contrastare la desertificazione sociale delle aree che si stanno spopolando. Perché il suo governo non parte dalla questione delle agevolazioni fiscali per i giovani che vogliono aprire un’attività nei piccoli paesi?

La politica è vocazione alla ricerca di soluzioni.