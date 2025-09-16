BICCHIELLI ADERISCE A FORZA ITALIA. LISTA REGIONALI: ORA TOCCA A MARA CARFAGNA

Il deputato di Noi Moderati Pino Bicchielli ha lasciato il partito di Maurizio Lupi per aderire, da oggi, a Forza Italia. Le voci, trapelate nei giorni scorsi, hanno trovato conferma nell’annuncio dello stesso Bicchielli ma anche nelle dimissioni, in blocco, dei Coordinatori Provinciali di Noi Moderati in Campania. Ora tutto passa nelle mani di Mara Carfagna e di Gigi Casciello, Coordinatore Regionale di Noi Moderati, che dovranno occuparsi della lista per le Regionali, da inserire all’interno della coalizione di centro destra, in vista delle elezioni del 23 e 24 Novembre.

“Ho maturato, dopo una profonda riflessione, la decisione di lasciare Noi Moderati per aderire a Forza Italia. Si tratta di una scelta che compio nella piena consapevolezza del momento politico che il nostro Paese sta vivendo e con la convinzione che oggi sia necessario rafforzare il centro all’interno della coalizione di centrodestra. Forza Italia, nel panorama internazionale, è il partito custode dei valori popolari, liberali e cristiani che hanno contribuito a costruire l’Italia europea e democratica. È in questa tradizione che intendo continuare a lavorare, con serietà e coerenza, per dare voce ai territori, sostenere le famiglie, difendere le imprese e accompagnare i giovani in un futuro di opportunità”. Così ha dichiarato Pino Bicchielli, deputato.

“Ringrazio quanti hanno condiviso con me un percorso importante e, allo stesso tempo, rinnovo il mio impegno a operare con dedizione dentro Forza Italia, al fianco dei suoi dirigenti e dei tanti amministratori e militanti che ogni giorno testimoniano passione civile e spirito di servizio”, ha consluso.