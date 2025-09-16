GIOVEDI’ 18 IL PRIMO INCONTRO TRA ROBERTO FICO E LA SUA COALIZIONE

Si terrà giovedì, nel primo pomeriggio, il primo tavolo a Napoli di Roberto Fico con la coalizione per le elezioni regionali. Il candidato presidente del centrosinistra avrà un primo dialogo con alcuni degli altri partiti che formeranno insieme la coalizione alle regionali del 23 e 24 novembre in Campania. A riferire dell’incontro Il Mattino, Corriere del Mezzogiorno e Repubblica Napoli.

Il centrosinistra al momento dovrebbe presentarsi con otto liste: M5S, Pd, Avs, poi la lista legata a Italia Viva che si chiamerà “Casa riformista”, la lista legata a Roberto Fico presidente, quella del presidente uscente Vincenzo De Luca che dovrebbe chiamarsi “A testa alta”, la lista dei socialisti e repubblicani e la lista dei centristi legata a Clemente Mastella.

