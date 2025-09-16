REGIONALI IN CAMPANIA. SI VOTA DOMENICA 23 E LUNEDI’ 24 NOVEMBRE

Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Il presidente uscente Vincenzo De Luca doveva decidere entro le 12 di oggi se si sarebbe votato il 16 e 17 novembre oppure nella settimana successiva, scelta appunto per il voto.

Share on: WhatsApp