REGIONALI IN CAMPANIA. SI VOTA DOMENICA 23 E LUNEDI’ 24 NOVEMBRE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Il presidente uscente Vincenzo De Luca doveva decidere entro le 12 di oggi se si sarebbe votato il 16 e 17 novembre oppure nella settimana successiva, scelta appunto per il voto.

Related Posts

Settembre 16, 2025

GIOVEDI’ 18 IL PRIMO INCONTRO TRA ROBERTO FICO E LA SUA COALIZIONE

Settembre 15, 2025

CARLO CALENDA: “AZIONE NON CI SARA’ CON IL SIMBOLO ALLE PROSSIME REGIONALI”

Settembre 15, 2025

CAPACCIO PAESTUM, PAGANI E SARNO: TRE COMUNI CON IL FIATO SOSPESO