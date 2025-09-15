CARLO CALENDA: “AZIONE NON CI SARA’ CON IL SIMBOLO ALLE PROSSIME REGIONALI”

“Chiunque ha tutto il diritto di candidarsi dove vuole. Ma non lo fa a nome di Azione, che in questa competizione elettorale non c’e’, non ci sara’”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di azione, al suo arrivo a ‘Azzurra Festa’, l’evento nazionale dei giovani di Forza Italia, rispondendo a una domanda sulle candidature di aderenti ad Azione nella coalizione del campo largo del centrosinistra in occasione delle prossime elezioni Regionali. “Ci mancherebbe pure – ha aggiunto – che io proibissi a qualcuno di esercitare l’elettorato attivo”. “Ci sono anche altre regioni dove l’hanno fatto e li’ capisco – ha detto ancora, riferendosi a chi si e’ candidato -, perche’ capisco che la scelta di stare fuori e’ una scelta forte e c’e’ gente che ha il suo percorso di carriera, tuttavia non lo fa a nome di Azione, ma titolo individuale”.

