CAPACCIO PAESTUM, PAGANI E SARNO: TRE COMUNI CON IL FIATO SOSPESO

Prima Capaccio Paestum, poi Pagani, adesso Sarno. Tre Comuni importanti della Provincia di Salerno che restano, con tempistiche diverse, con il fiato sospeso, in attesa della decisione della Commissione d’Accesso, inviata dal Ministero dell’Interno, per verificare eventuali collegamenti con la criminalità organizzata del territorio. La prima risposta arriverà, nelle prossime settimane, per il Comune di Capaccio Paestum dove la commissione è stata inviata nel cuore della campagna elettorale del 2025, vinta da Gaetano Paolino che resta sindaco sub iudice. Poi sarà la volta di Pagani, dove i fatti contestati riguardano, anche, il ruolo di alcuni dirigenti. Il comune dell’Agro, al di là delle decisioni del Ministero, andrà al voto nella primavera del prossimo anno. Infine, ci sarà il tempo della decisione di Sarno dove, è bene ricordarlo, si è votato nella primavera del 2024.

