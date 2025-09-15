IMMA VIETRI (FDI): “COMMISSIONE ACCESSO SARNO, ACCOLTE LE NOSTRE RICHIESTE”

“La nomina della Commissione d’indagine al Comune di Sarno (Salerno), disposta dal Prefetto di Salerno su delega del Ministro dell’Interno, è un atto di fermezza e responsabilità istituzionale”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Il Governo dimostra di voler andare fino in fondo per verificare la presenza di eventuali irregolarità o condizionamenti, come già evidenziato in una nostra interrogazione parlamentare. Fratelli d’Italia solleva da mesi dubbi e perplessità sulla gestione amministrativa del Comune di Sarno, denunciando un clima di opacità e scarsa trasparenza che non può essere ignorato. Oggi si apre finalmente una fase di verifica e di chiarezza, nell’interesse esclusivo dei cittadini.  La Commissione, composta da figure di grande esperienza, avrà il compito di accertare i fatti e restituire fiducia nelle istituzioni. Noi continueremo a vigilare affinché la legalità prevalga e venga fatta piena luce su ogni responsabilità politica e amministrativa” conclude Vietri.

