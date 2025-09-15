COMUNE DI CAMPAGNA. AL SINDACO LUONGO L’AVVERTIMENTO DI CAMPAGNA CORAGGIOSA

Il gruppo consiliare Campagna Coraggiosa, composto da Adelfio Pierro, Sara Romanzi e Gaetano Mirra, ha inviato un documento politico al Sindaco di Campagna, Biagio Luongo, e al Presidente del Consiglio comunale, Raffaele Naimoli. Nel testo, i consiglieri ribadiscono con fermezza i valori che ispirano la loro azione: responsabilità, trasparenza e vicinanza ai cittadini.

I tre esponenti evidenziano come, nel tempo, si sia generata una crescente distanza tra la Giunta e il Consiglio comunale. Per questo motivo, sollecitano un ripensamento delle deleghe, al fine di ristabilire unità di intenti, coesione e autorevolezza nell’azione amministrativa.

Al centro del documento vi è la difesa dei bisogni concreti della comunità: il diritto a un servizio idrico efficiente, una viabilità sicura nella zona del Quadrivio, e una gestione chiara, regolare e precisa delle bollette.

“Non si tratta di un atto di sfiducia – dichiarano i consiglieri – ma di un gesto di serietà politica e di amore per Campagna. Vogliamo un’amministrazione più forte e più rappresentativa, capace di rispondere alle reali esigenze dei cittadini campagnesi.”

Il gruppo invita anche i colleghi consiglieri di maggioranza a prendere una posizione chiara, sottolineando che ignorare questa richiesta significherebbe assumersi la responsabilità davanti alla cittadinanza “per ciò che è stato, per ciò che è e per ciò che sarà”.

“La nostra non è una frattura – concludono – ma un contributo leale, franco e appassionato alla causa del buon governo, nel rispetto della volontà popolare e dell’amore per la nostra città.”

Alla luce dei recenti cambiamenti nei gruppi consiliari, Campagna Coraggiosa rivendica infine il diritto a una propria rappresentanza in Giunta, ritenendola una scelta giusta e coerente con il nuovo assetto politico.