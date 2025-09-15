SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “LAVORI STADIO, SIAMO A BUON PUNTO”

“Questa mattina, insieme al vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Ruggiero ed al Rup del procedimento Arch Onofrio Abronzo, abbiamo fatto sopralluogo presso il campo sportivo ed, insieme alla ditta incaricata, abbiamo fatto il punto della situazione sui tempi previsti per l’ ultimazione dei lavori.
Abbiamo stimato che, molto probabilmente, occorreranno almeno altre 3 settimane di lavoro.”
Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.
Pertanto vogliamo rassicurare tutti gli appassionati e le associazioni sportive, sul fatto che si sta ovviamente proseguendo in maniera spedita per fare in modo che al massimo per la fine di ottobre si possa utilizzare pienamente la struttura.
Si sta lavorando alla pulizia degli spazi esterni, alla ristrutturazione degli spogliatoi, alla resinatura dei campi da basket e da tennis, alla posa in opera delle reti para palle, alla messa in sicurezza dell’ area attrezzata circostante, alla recinzione antisfondamento, etc.
Ancora qualche settimana e avremo finalmente la nostra struttura polifunzionale utilizzabile, almeno per quanto riguarda il primo lotto funzionale.