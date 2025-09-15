FRANCO PICARONE (PD): “DA OGGI MAGGIORE SICUREZZA PER AGROALIMENTARE”

Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato oggi, con l’astensione del centrodestra, la mozione a firma dei consiglieri regionali Roberta Gaeta e Franco Picarone, finalizzata al rafforzamento del Servizio Fitosanitario regionale, incardinato presso la UOD 50 07 21 della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

“Si tratta di un presidio fondamentale per il nostro territorio – spiegano Gaeta e Picarone – perché garantisce il controllo delle colture, la sicurezza delle filiere agricole, la prevenzione della diffusione di organismi nocivi e la promozione di un’agricoltura ecosostenibile.” “Negli ultimi anni, il Servizio Fitosanitario ha subito una drastica riduzione di personale a causa di pensionamenti non sostituiti, con conseguenti rallentamenti nei controlli, sovraccarichi per il personale attivo e rischi operativi anche per l’intero comparto agricolo”, si sottolinea nella nota. “La nostra mozione – proseguono i due consiglieri – impegna la Giunta regionale ad adottare misure urgenti per colmare questa grave carenza, prevedendo l’indizione di concorsi pubblici specifici per tecnici e ispettori fitosanitari, percorsi formativi dedicati ai nuovi assunti, e l’inserimento di figure professionali nel piano triennale del fabbisogno del personale.” “Difendere il Servizio Fitosanitario – concludono – significa tutelare la salute pubblica, sostenere le imprese agricole, e proteggere il nostro ambiente. Evitare anche, quindi, che prodotti rapidamente deperibili, quali i prodotti vegetali, possano subire fermi prolungati che incidono sulla spedizione e sulla commerciabilità, colpendo così le nostre imprese agricole e di trasporto, il lavoro dei dipendenti, e il prodotto interno lordo della Campania. Ringraziamo chi ha sostenuto la nostra proposta e ci auguriamo che ora si proceda con celerità alla sua attuazione.”

