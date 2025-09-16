ROSARIO DANISI (ACCADEMIA MARITTIMA MERIDIONALE): “CONFRONTO A SALERNO SU MARE E SPORT”

Un giorno importante per la nostra comunità marittima! Ieri, come Presidente dell’Accademia Marittima Meridionale, ho avuto il piacere di partecipare all’evento organizzato dal Club Velico Salernitano insieme all’ on. Luca Cascone e al Segretario Generale dell’Autorità Portuale, Pippo Grimaldi.

Lo scrive Rosario Danisi, Presidente dell’Accademia Marittima Meridionale.

Abbiamo discusso delle attività svolte e di quelle future, analizzando punti di forza e criticità. Ma soprattutto, abbiamo parlato dell’importanza dello sport e della passione per il mare e l’ambiente, partendo dai più giovani.

Grazie al Presidente Elena Salzano ed al Segretario Generale del Club Velico Salernitano, Luciano Ragazzi per l’organizzazione ed il loro costante impegno

Spero che questo possa ispirare i nostri figli a scoprire la bellezza del mare e dello sport, e a diventare i protagonisti del nostro futuro!