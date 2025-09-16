GIFFONI VALLE PIANA. I GIOVANI DI FI CHIEDONO TRASPORTO PUBBLICO ANCHE DI DOMENICA

L’assenza di servizi di trasporto pubblico la domenica a Giffoni Valle Piana non è solo un disagio, ma un ostacolo concreto alla vita quotidiana di molti cittadini. Per affrontare questa problematica, il gruppo di Forza Italia Giovani Giffoni ha promosso una raccolta firme a sostegno di un’istanza che chiede l’istituzione di corse di autobus o altri mezzi di trasporto pubblico anche durante la giornata festiva. L’iniziativa, lanciata con grande determinazione, intende riportare al centro del dibattito politico locale una questione fondamentale per l’intera comunità.

Le ragioni di un’iniziativa necessaria

La mancanza di collegamenti pubblici la domenica crea un vero e proprio isolamento, penalizzando in modo particolare studenti, lavoratori e anziani. Per i giovani, il mancato servizio rende difficile, se non impossibile, spostarsi per motivi di studio, lavoro part-time, o semplicemente per raggiungere centri urbani vicini per svago o attività sociali. Allo stesso modo, i lavoratori che non dispongono di un mezzo proprio sono costretti a sacrifici o a rinunciare a turni domenicali. Anche per le fasce più deboli della popolazione, come gli anziani, l’impossibilità di muoversi autonomamente la domenica rappresenta un limite alla loro indipendenza.

“Abbiamo ascoltato le voci di tanti concittadini, e l’esigenza di un servizio di trasporto pubblico la domenica è emersa con forza,” dichiara Andrea Marconato, referente di Forza Italia Giovani Giffoni. “Giffoni è una città dinamica e moderna, e non può permettersi di fermarsi ogni domenica a causa dell’assenza di un servizio essenziale. Il nostro obiettivo è garantire che ogni cittadino, indipendentemente dall’età o dalla condizione economica, abbia il diritto di spostarsi liberamente, anche nei giorni festivi.”

L’appello alla partecipazione

La petizione non è solo un atto formale, ma un’espressione della volontà popolare. Forza Italia Giovani Giffoni invita la cittadinanza a firmare e a sostenere questa battaglia per il diritto alla mobilità. Le firme raccolte saranno presentate al Comune di Giffoni Valle Piana e agli enti competenti, con l’obiettivo di aprire un dialogo costruttivo e trovare soluzioni concrete per l’implementazione del servizio.

“Il nostro impegno è totale, ma il successo dell’iniziativa dipende dalla partecipazione di tutti,” conclude Andrea Marconato. “Chiediamo a ogni cittadino di Giffoni che si sente penalizzato da questa situazione di unirsi a noi. Insieme possiamo dimostrare che la richiesta di un servizio di trasporto pubblico domenicale non è solo un desiderio, ma una necessità imprescindibile per il benessere e lo sviluppo della nostra comunità.”