REGIONALI IN CAMPANIA. DE LUCA: “SI VOTERA’ 23 E 24 NOVEMBRE, INSIEME A PUGLIA E VENETO”

“Si voterà il 23 e 24 novembre”. Lo ha confermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dopo che oggi non ha firmato il provvedimento necessario per andare al voto il 16 e 17 novembre. Il mancato adempimento ha di fatto aperto la strada alle elezioni la settimana successiva. E’ attesa a breve la firma del decreto.
“Tra qualche giorno – ha detto De Luca a margine dell’incontro sul suo libro “La sfida” in corso al Tc Napoli – usciranno contemporaneamente i decreti della Campania, del Veneto e della Puglia, le tre regioni che andranno al voto il 23 novembre”.

