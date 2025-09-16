NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “NUOVO FINANZIAMENTO PER LE SCUOLE”

L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore ha approvato e presentato la proposta di candidatura al bando del Ministero dell’Interno del 14 luglio 2025, che prevede contributi a favore dei Comuni per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art. 1, comma 139, legge n.145/2018 – annualità 2026 – 2028).
Il progetto riguarda la demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Primaria di Cicalesi, per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro.

L’intervento è inserito nel Documento Unico di Programmazione e nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025- 2027, e consentirà di consegnare alla comunità un nuovo edificio scolastico moderno, sicuro, sostenibile ed efficiente, in linea con le più recenti linee guida in materia di edilizia scolastica.
“ Si tratta di un passaggio fondamentale – dichiara il sindaco Paolo De Maio – che consentirà alla nostra città di dotarsi di una ulteriore scuola all’avanguardia, capace di rispondere alle esigenze didattiche e di garantire la massima sicurezza ai nostri studenti e alle loro famiglie

