IMMA VIETRI (FDI): “PROCESSO VASSALLO, SCELTA GOVERNO PARTE CIVILE ATTO IMPORTANTE”

“La decisione del Governo Meloni di costituirsi parte civile nel processo per l’omicidio di Angelo Vassallo è un atto politico e istituzionale di grande valore. Lo Stato c’è ed è al fianco di chi ha servito le Istituzioni con onestà e coraggio”.

Lo dichiara il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma commentando l’inizio del processo a Salerno con la costituzione di parte civile, fra gli altri, dell’Avvocatura dello Stato per conto della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri dell’Interno e della Giustizia.

“È un segnale chiaro che testimonia l’attenzione e la vicinanza del nostro Governo alla ricerca della verità e della giustizia. E’ dovere delle Istituzioni accompagnare e sostenere l’azione della Magistratura, affinché sia fatta piena luce su una vicenda che ha profondamente scosso la nostra comunità e l’intero Paese” conclude Vietri.