GIOVANNI GUZZO: “A CENTOLA PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA DEL NUOVO SPERANZA-LETTIERI”

Ieri mattina, ho preso parte alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Istituto Scolastico “Speranza Lettieri” di Centola, una struttura moderna, sicura, sostenibile e funzionale, pronta ad accogliere gli studenti all’inizio del nuovo anno scolastico.

In un Paese democratico e moderno, investire nell’edilizia scolastica significa investire nel futuro. La scuola è un luogo dove si lavora insieme per la formazione e l’istruzione dei nostri ragazzi, un luogo dove le giovani menti possono sviluppare il proprio talento e il proprio potenziale e avere a disposizione la tecnologia per affrontare le sfide dell’era moderna.