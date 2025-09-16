GIOVANNI GUZZO: “A CENTOLA PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA DEL NUOVO SPERANZA-LETTIERI”

Ieri è stata una giornata di incontri e di eventi, testimonianza che le nostre Aree Interne sono vive di cultura e di futuro.
Ieri mattina, ho preso parte alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Istituto Scolastico “Speranza Lettieri” di Centola, una struttura moderna, sicura, sostenibile e funzionale, pronta ad accogliere gli studenti all’inizio del nuovo anno scolastico.
Lo scrive il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo. 

In un Paese democratico e moderno, investire nell’edilizia scolastica significa investire nel futuro. La scuola è un luogo dove si lavora insieme per la formazione e l’istruzione dei nostri ragazzi, un luogo dove le giovani menti possono sviluppare il proprio talento e il proprio potenziale e avere a disposizione la tecnologia per affrontare le sfide dell’era moderna.

