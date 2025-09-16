FORZA ITALIA, A TELESE NUOVI INGRESSI NEL PARTITO DEGLI AZZURRI PER LE REGIONALI

C’è grande fermento dentro ed intorno a Forza Italia Campania che, proprio in questi giorni, si sta preparando a salutare dal 26 al 28 Settembre, a Telese Terme (Benevento), la festa nazionale del movimento con la presentazione del Manifesto della Libertà. L’attesa, intorno all’evento di Telese Terme, è legata, ovviamente, in Campania, all’appuntamento con le Regionali del 23 e 24 Novembre, ma , proprio in occasione dell’evento in Provincia di Benevento, sono previsti nuovi importanti ingressi nel partito degli azzurri.

Dal 26 al 28 settembre saremo a Terme di Telese (BN) per celebrare le nostre radici e i nostri valori, ma sempre con uno sguardo verso il futuro.



Presenteremo il Manifesto della Libertà: le nostre idee per rilanciare il nostro movimento e l’Italia, sempre nel solco degli insegnamenti del Presidente Silvio Berlusconi.