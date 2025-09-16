REGIONALI IN CAMPANIA. SALVINI: “SI DECIDE DOPO PONTIDA”. IL NOME A FINE MESE DI SETTEMBRE

“Contiamo di chiuderla bene dopo Pontida”. Cosi’ il segretario leghista Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva della partita delle Regionali all’interno del centrodestra. Le parole del leader della Lega, che deve sciogliere il nodo Veneto, hanno aperto qualche spiraglio di speranza per stringere i tempi, all’interno del centro destra, per la scelta del candidato alla Presidenza della Regione Campania. La data delle elezioni, pero’, 23 e 24 Novembre, lasciano altro spazio alla coalizione di centro destra che, con ogni probabilità, prima di indicare il nome per la Campania, attenderà l’esito delle elezioni nelle Marche, in programma per il 29 e 30 Settembre. Tutto rinviato a fine mese ? L’impressione è che si vada per la fine di settembre ed i primissimi giorni di Ottobre quando, in Campania, all’appuntamento con le urne, mancheranno 45 giorni.

