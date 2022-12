BRACIGLIANO. ANTONIO RESCIGNO: “STUDENTI NON PAGANO RETTA, LASCIATI A PIEDI DA BUS COMUNALE”

“Siamo venuti a conoscenza – raccontano i consiglieri del gruppo “Radici” – che i bambini e ragazzi che frequentano le scuole dell’Istituto Comprensivo Scolastico Territoriale, nella giornata di ieri sono stati lasciati a piedi dagli autisti degli scuolabus, che avrebbero ricevuto l’ordine di non trasportarli presso le proprie scuole di appartenenza perché non avrebbero pagato entro la data del 30 novembre la retta mensile del trasporto scolastico”.

“Un atteggiamento – sostengono i consiglieri di “Radici” – che definire deplorevole è poco, anche in considerazione dei precedenti casi, quando l’Amministrazione dell’ex Sindaco Antonio Rescigno, ha mostrato sempre una giusta ed adeguata tolleranza per i ritardi nei pagamenti delle rette mensili che a volte si verificavano anche per cause ovviamente non imputabili ai ragazzi. I genitori sono stati sempre puntuali nella corresponsione di quanto dovuto. Bisognava solo avere un po di pazienza. Tutto qui”.