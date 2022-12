PAGANI. DAL 3 DICEMBRE PARTE LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO SPERIMENTALE

Le sedi stradali interessate nei prossimi due mesi sono Corso Ettore Padovano, via De Vivo, via Marconi, piazza Sant’Alfonso, tratto compreso tra via Marconi e incrocio con via Cesarano. Per ora non partirà in Via Mangino e via Arcivescovo Cesarano.

Al momento la ztl si effettuerà in maniera tradizionale, con transenne e agenti della polizia locale, vista l’impossibilità per legge ad attivare i varchi prima del completato del censimento dei soggetto autorizzati.