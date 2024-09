CACCIA IN CAMPANIA, SIAMO ALLE COMICHE: LA REGIONE BOCCIATA DI NUOVO, TAR SOSPENDE ATTIVITA’ VENATORIA

Sembra una barzelletta ma non lo è: il Tribunale Amministrativo Regionale ha, nuovamente, sospeso la caccia in Campania con un provvedimento d’urgenza che, per l’ennesima volta, rende inefficaci le delibere dell’assessore regionale al ramo Nicola Caputo. Una vicenda che sta assumendo i toni del ridicolo, con una Ente che, puntualmente, viene bocciato dai magistrati amministrativi. Sulla questione, proprio qualche giorno fa, in Consiglio Regionale, lo stesso assessore Caputo aveva gioito per l’approvazione del nuovo Piano Faunistico, dimenticando, evidentemente, gli errori commessi nelle precedenti procedure.

Il mondo della Caccia, in tutta la Campania, sta insorgendo contro la maggioranza del Presidente De Luca, accusata di negligenza e poca attenzione nei confronti di un settore che rappresenta, per tante piccole realtà della Regione, una fonte di economia importante.