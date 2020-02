CALDORO IN CAMPANIA ? FUORI GIOCO SOLO SE CAMBIANO TUTTE LE ALTRE CANDIDATURE

C’è chi si affanna a rimettere in discussione, dall’interno di Forza Italia o anche da partiti alleati, la candidatura alla Presidenza della Regione Campania dell’ex governatore Stefano Caldoro.

Motivi politici o personale, ragioni legati a ripicche interne, al di là dei motivi un fatto pare chiaro: la eventuale sostituzione di Caldoro, ma soprattutto di un candidato di Forza Italia, passa solo ed esclusivamente attraverso un tavolo nazionale della coalizione sul quale discutere, o ridiscutere, di Campania, Puglia, Marche, Toscana e Veneto. La scelta di un candidato alla Presidenza della Regione, in Campania come nelle altre Regioni, è sempre questione nazionale e mai regionale: il punto, semmai, è comprende se e quando i leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si ritroveranno insieme per ufficializzare o, eventualmente, modificare le candidature fino ad oggi indicate.