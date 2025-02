CALENDA A NAPOLI: “TERZO MANDATO ? INUTILE PARLARNE. COALIZIONE LARGA ? DIPENDE DA CANDIDATO”

‘Il terzo mandato quando ci sarà o non ci sarà ne discuteremo senza alcun pregiudizio”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a un evento politico a Napoli. ”C’è una cosa che dev’essere decisa in modo giurisprudenziale quindi non ha senso parlarne. Questo è un Paese che parla di tutto ciò di cui non ha senso parlare”, ha aggiunto Calenda.

‘Dipende da chi sarà il candidato perché non è indifferente. Bisogna ragionare su candidato e programma. Quello che certamente non abbiamo intenzione di fare è supportare chi dice no a tutto perché questa regione ha bisogno di investimenti, di infrastrutture e di tutto quello che serve per renderla competitiva”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della sua presenza a un evento politico a Napoli.