LA CARICA DEGLI EX SINDACI PER LE REGIONALI 2025: CANFORA, TORQUATO, MONACO ED AMABILE

E’ pronta la carica degli ex Sindaci per le prossime elezioni Regionali 2025: dal centro sinistra al centro destra, sono già numerose le disponibilità ad affrontare la prossima tornata elettorale da parte di chi, per anni, è stato alla guida di amministrazioni locali.

E’ pronto a sostenere la candidatura di De Luca, l’ex Sindaco di Sarno ed ex Presidente della Provincia di Salerno Giuseppe Canfora che, chiusa in maniera burrascosa l’esperienza alla guida del centro dell’Agro, non vuole rinunciare a tentare la strada per l’elezioni in Consiglio Regionale.

L’ex Sindaco di Fisciano Tommaso Amabile, che in Consiglio Regionale ha già vissuto una consiliatura, sta valutando con attenzione la possibilità di scendere in campo, considerato che in tutta la Valle dell’Irno non esistono candidature di rilievo.

Nel Centro destra, con Fratelli d’Italia, il nome potrebbe essere quello dell’ex Sindaco di Campagna Roberto Monaco, sempre vicino ad Edmondo Cirielli.

E, sempre nel centro destra, da Nocera Inferiore potrebbe arrivare la candidatura dell’ex Sindaco Manlio Torquato, fermo ai box da qualche tempo ma pronto a rilanciarsi nell’agone politico.