CALENDA E PICIERNO, AD ERCOLANO, LANCIANO IL NUOVO CENTRO. D’ALESSIO (AZ): “OLTRE I DUE SCHIERAMENTI”

L’iniziativa di martedì sera ad Ercolano, alla presenza di Carlo Calenda e Pina Picierno, rappresenta un momento importante per rafforzare il confronto su una prospettiva politica capace di superare la contrapposizione sterile tra i due schieramenti tradizionali.

Oggi è sempre più evidente come le coalizioni di centrosinistra e di centrodestra siano accomunate da profonde contraddizioni, avendo spesso sostenuto tutto e il contrario di tutto pur di mantenere insieme alleanze eterogenee. L’Italia ha bisogno di una proposta diversa: seria, credibile e coerente.

Lo scrive il deputato di Azione Antonio D’Alessio.

Per questo riteniamo fondamentale costruire un grande polo riformatore, popolare, liberaldemocratico, europeista, che sappia aggregare tutte le forze di centro attorno a un progetto comune. Un’alternativa fondata sulla competenza, sul pragmatismo e sulla responsabilità, capace di affrontare le grandi sfide del nostro tempo.

Vogliamo un’Italia più forte dentro un’Europa più unita, che investa con decisione nella sicurezza e nella difesa comune per incidere nei processi di pace, nell’innovazione, nella ricerca, nella competitività delle imprese e nella qualità del lavoro. È questa la direzione che intendiamo indicare: una politica che metta al centro le riforme, la crescita e il futuro delle nuove generazioni, lontana dagli slogan e dalle ambiguità che hanno caratterizzato i poli tradizionali.