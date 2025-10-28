CALENDA, NUOVO ATTACCO A FICO: “STA CON I FIGLI DI DE LUCA, MASTELLA E GIGINO A PURPETTA”

“La Campania? Una mostruosità. Fico con il figlio di De Luca, il figlio di Mastella, il figlio di Gigino ‘a Purpetta’… Hanno detto ogni male assoluto per anni di Renzi, Cesaro, Mastella”. Lo dice Carlo Calenda a L’Aria che Tira su La7.

Non è la prima volta che il leader di Azione sferra attacchi nei confronti del Movimento 5 Stelle e, in particolare, per quanto riguarda la Campania, nei confronti del candidato Presidente Roberto Fico.

Per le prossime elezioni regionali del 23 e del 24 Novembre il partito di Carlo Calenda ha deciso non partecipare alla competizione elettorale e di non sostenere alcuno dei candidati alla carica di Presidente.