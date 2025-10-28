REGIONALI IN CAMPANIA. NICOLA CAPUTO (FI): “MODERATI SCELGANO FORZA ITALIA”

“È tempo di tornare a casa. È tempo di scegliere Forza Italia”. Così Pino Bicchielli e Nicola Caputo, da poco approdati in Forza Italia, lanciano un appello ai moderati campani, invitandoli, come spiega una nota, “a partecipare alla costruzione di una nuova stagione politica nel solco del popolarismo europeo, del liberalismo e della responsabilità di governo”.

“In un tempo segnato da incertezze e frammentazioni – dichiarano – la politica ha bisogno di tornare ad essere un servizio fondato su visione, equilibrio e competenza. È il momento per tutti i moderati campani, che si riconoscono nei valori popolari, cattolici e liberali, di ritrovare una casa comune: quella casa esiste e si chiama Forza Italia”.

“Tajani – sottolineano i due esponenti azzurri – ha saputo custodire e rilanciare l’anima popolare e liberale del partito, proiettandolo in una dimensione europea e internazionale, restituendogli credibilità, modernità e una visione indispensabile per il futuro dell’Italia”. Un ruolo fondamentale è riconosciuto anche al coordinatore regionale Fulvio Martusciello, che – spiegano Bicchielli e Caputo – “ha saputo tradurre sul territorio la visione del presidente Tajani, ricostruendo una rete viva di amministratori e dirigenti, riaccendendo l’entusiasmo di tanti cittadini che oggi vedono in Forza Italia una forza aperta, concreta e affidabile”. L’appello guarda con particolare attenzione alle Regionali in Campania:

“Un ciclo si è chiuso – affermano – e quello che si apre non può fondarsi sul populismo o su compromessi al ribasso. Servono competenza, visione e capacità di governo. Per questo il centro, l’area moderata, deve tornare protagonista all’interno del centrodestra, dove FI rappresenta la forza dell’equilibrio, della responsabilità e del radicamento nei territori”.

