CAMBIAMO. AD AGROPOLI IL NUOVO COORDINATORE E’ L’AVVOCATO ARDIZIO

Luigi Cerruti, il Coordinatore Provinciale di Cambiamo, il movimento di Giovanni Toti, continua la sua opera di capillare radicamento su tutto il territorio della Provincia di Salerno: nominato, ufficialmente, anche il nuovo coordinatore di Agropoli. A guidare CAMBIAMO, nel cuore del Cilento, sarà l’avvocato Ignazio Ardizio, da tempo impegnato attivamente in politica, che giunge alla corte di Giovanni Toti dopo aver sostenuto, negli ultimi periodi, la Lega. Per Cerruti una attività senza sosta, dopo la prima riunione operativa della scorsa settimana: e per i prossimi giorni sono attesi nuovi ingressi ed adesioni su tutto il territorio della Provincia di Salerno.

