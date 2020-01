MARIA RICCHIUTI A SALA CONSILINA CON L’ASSESSORA REGIONALE CHIARA MARCIANI

Un incontro sul territorio della Provincia di Salerno dove sono numerosi i progetti avviati dalla Regione Campania: la consigliera Regionale Maria Ricchiuti (Italia è Popolare) e l’assessora regionale Chiara Marciani, nella giornata di ieri, a Sala Consilina, in visita all’interno di alcune strutture che erogano corsi di formazione.

“Oggi visita, insieme all’assessore regionale Chiara Marciani, presso l’Ente di formazione Socrates di Sala Consilina, per incontrare i partecipanti del corso di formazione duale dedicato alle lavorazioni artistiche.” E’ quanto dichiara la consigliera regionale Maria Ricchiuti.

È stata anche l’occasione per evidenziare le opportunità offerte “dalla bottega del fare” nell’ambito dell’occupabilita’ giovanile: un modello di formazione complementare a quello scolastico, ma non un ripiego secondario.