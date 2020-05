CAMBIAMO CON TOTI. ADERISCE ANCHE ROSSELLA VAIRO: “POLITICHE SOCIALI AL CENTRO DELL’ATTENZIONE”

Continua sempre di più ad ampliarsi la squadra del coordinamento provinciale di Salerno di Cambiamo con Toti. È notizia di oggi l’ingresso nel direttivo provinciale di Rossella Vairo, da sempre impegnata nelle battaglie per le politiche sociali a partire da quelle condotte a favore dei cittadini di Albanella.

“Premesso che oggi ,fare Politica significa impegnarsi in prima persona per migliorare la vita quotidiana dei cittadini. Questa potrebbe apparire un’affermazione quasi scontata ,ma è un’affermazione che però, se ci si riflette bene ,appare in parte calpestata nel suo significato originale ,sopratutto in questi ultimi anni.” Lo afferma l’ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Albanella Rossella Vairo.

“Fare Politica (con la P maiuscola )ovvero mettersi al servizio dei cittadini ,seguendo lo spirito di servizio – sono stata assessore al bilancio e sopratutto mi sono impegnata per le POLITICHE SOCIALI: la qualità dei servizi sociali è segno distintivo dell’ente locale, provincia e regione; e’ infatti un parametro per giudicare la capacità di chi governa,creare ,la rete di comuni del distretto socio sanitario attraverso i Piani di Zona,il terzo Settore,ASL /Regione e i privati.Vanno condivise politiche di coesione sociale che rafforzino i legami tra cittadini,famiglie,associazioni in modo da rafforzare la comunità e prevenire riflessi ancora piu’ gravi della crisi economica.Vanno sviluppate azioni che promuovono la pari opportunità e l’interazione tra cittadini e cittadine di provenienze diverse,la conciliazione dei tempi di vita e lavoro,la crescita dell’associazionismo,la solidarietà tra generazioni diverse,servizi domiciliai,segretariato sociale,ecc… per me questo è un’occasione importante per poter portare le problematiche al di fuori del Comune -oggi ad esempio sine sempre più dimenticato di disabili e persone meno fortunate ed io mi impegnerò a far sentire la voce anche dei più deboli.”