CAMPAGNA. L’ASSESSORE MICHELE CERRONE DA RECORD: 23 PROGETTI IN 26 MESI

Galdo per un investimento pari a 1.000.000 euro e infine l’abbattimento e la ricostruzione della scuola nella fraz. Camaldoli, per un investimento pari a 2.410.000. Per quanto riguarda le infrastrutture dedicate allo sport, saranno realizzati un centro sportivo nei pressi dell’area PIP, per un investimento pari a 4.000.000 euro, la costruzione della palestra della scuola Palatucci, per un investimento pari a 1.7000.000 euro, ed è prevista un’ulteriore attenzione alla manutenzione del campo sportivo Dony Rocco di Piazza D’Armi per un investimento pari a 80.000 euro. Per quanto riguarda la rigenerazione urbana, invece, si prevedono interventi per un valore di 5.000.000 di euro, tesi a modernizzare e armonizzare l’aggregato urbano nel suo complesso e offrire servizi migliori. Gli altri interventi riguardano la riprogettazione della rete fognaria nelle zone basse per un valore di 400.000 euro, la riqualificazione dell’Isola Ecologica per un investimento di oltre 520.000 euro, il risanamento dell’alveo dei due fiumi di Campagna, l’Atri e il Tenza per un valore di 1.000.000 di euro e interventi per l’Ex Oasi WWF di Campagna pari a 500.000 euro. Infine sono previsti due interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata, per un investimento pari a 3.420.000 euro: l’uno da destinare all’ASL per promuovere la sanità territoriale e l’altro da affidare al Ministero dell’Interno per istituire una caserma che ospiti nuove forze dell’ordine. Tutto questo è stato possibile grazie ad un lavoro di squadra, che oltre a comprendere i già citati consiglieri comunali e il Sindaco, ha beneficiato del supporto della Dott.ssa Marzia Bardascino, responsabile dell’area finanziaria del Comune di Campagna, l’architetto Mira Norma, responsabile urbanistica, l’Ingegnere Antonio Soria, responsabile dell’ufficio lavori pubblici, e la Dott.ssa Mariarosaria Del Regno, segretaria comunale, che ha assicurato un supporto a tutta l’azione amministrativa.

Chiunque lo conosca lo può testimoniare: tutti i giorni si reca in Comune, per lavorare incessantemente all’intercettazione di nuovi bandi e a tutte le operazioni necessarie per ottenere i fondi indispensabili allo sviluppo di nuovi interventi per la Città. Michele Cerrone riceve la carica di assessore nel febbraio del 2021, supportato dalla sua squadra, composta dai consiglieri comunali Elisabetta Granito, Davide Buccella, Massimo D’Ambrosio, e sostenuto anche dal Sindaco di Campagna, Roberto Monaco. “Ho lavorato instancabilmente tutti i giorni per fare la differenza, per rendere la mia Città vivibile e il più possibile al passo coi tempi. Grazie al lavoro svolto in questi anni Campagna risulta essere il comune in Campania con più progetti finanziati, un record dopo i fondi arrivati con la legge 219, che prevedeva interventi eccezionali per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del 1980.” Quando l’assessore Cerrone è entrato a far parte della macchina amministrativa era in atto un piano triennale per le opere pubbliche di 29 milioni di euro. Dopo appena sei mesi è stato approvato un bilancio di 64 milioni di euro, che dopo un anno sono diventati 130. Più che ragguardevole anche il lavoro svolto dall’assessore riguardo i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). In questo ambito il Comune di Campagna ha già intercettato e ottenuto circa 25 milioni di euro, che ora è pronto a spendere e rendicontare nei tempi previsti, ossia entro giugno 2026. Gli interventi riguardano l’edilizia scolastica e le infrastrutture per lo sport, interventi di rigenerazione urbana e sui beni confiscati alla criminalità organizzata. Nello specifico per l’edilizia scolastica è prevista la costruzione di un Asilo Nido Comunale a ridosso di Piazza Mercato al Quadrivio, per un investimento pari a 1.050.000 euro, l’abbattimento e la ricostruzione della scuola nella fraz. Galdo per un investimento pari a 1.000.000 euro e infine l’abbattimento