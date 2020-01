Anche il Comune di Campagna ha il suo comitato cittadino promotore di CAMBIAMO, il Movimento del Governatore della Liguria Giovanni Toti: Luigi Cerruti, Coordinatore Provinciale di Cambiamo, ha, infatti, provveduto a nominare coordinatore per il Comune di Campagna Gennarino Ruggiero.

Si tratta dell’ennesimo tassello che il Coordinamento Provinciale di Cambiamo mette in campo, in Provincia di Salerno, per una copertura sempre maggiore dell’intero territorio del Salernitano.