CAMPAGNA. NASCE L’ASSOCIAZIONE GUSTO E OSPITALITA’: PRIMO EVENTO I FUCANOLI

L’anno 2020 si apre con nuovi scenari, molti ristoratori campagnesi scelgono di percorrere la stessa strada e costituiscono l’associazione “ Gusto e Ospitalità -Città di Campagna ”.

La segretaria dell’associazione, dott.ssa Carmela Tartaglia, direttrice dalla Maccarunera Historic Boutique Hotel, ci racconta questa nuova esperienza: “ l’idea è quella di creare un’offerta turistica integrata e organizzata da operatori del settore altamente qualificati.

Campagna è una città medioevale ricca di risorse intrinseche non ancora valorizzate.

Il turismo è un settore particolare dove emerge chi collabora, aggiunge, propone e promuove iniziative di diverso genere.

L’associazione nasce per dare voce a chi tutti i giorni, dedica la propria vita alle attività ristorative.

In questo particolare momento storico, il piccolo imprenditore, colonna portante dell’economia italiana, è spesso schiacciato da una pressione fiscale altissima, da adempimenti burocratici farraginosi, da amministrazioni comunali indifferenti ai problemi che quotidianamente attanagliano le attività che spesso purtroppo soccombono.

L’associazione è come una folata di vento fresco in una torrida estate, rappresenta il punto di rottura con un sistema antico, chiuso e stupidamente competitivo; interpreta il desiderio di costruire una compagine di ristoratori all’avanguardia, capace di sostituire al mero vantaggio competitivo quello collaborativo in grado di esaltarne il valore aggiunto.

Esempio emblematico del successo associativo è stato il primo fucanolo organizzato da Gusto e Ospitalità, che ieri nel centro storico della città ha unito amici, colleghi e clienti in un momento danzante dove la cucina tipica e la convivialità sono stati un connubio perfetto.

Un ringraziamento sincero ai colleghi del “ Castagneto”- “Hotel Capital” – “Trattoria la Tettoia”- “Trattoria della Nonna”- “Ristorante degli Ulivi”-“Bersagliera”